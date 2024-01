Sinnai finisce a Striscia La Notizia.

Il servizio è di Moreno Morello, che vola in Sardegna per stanare quello che pare essere un truffatore seriale. Un giovane («che dice di chiamarsi Stefano Pilleri») che riusciva a convincere venditori via web a spedirgli la merce in cambio di pagamenti che però non arrivavano mai.

Il metodo è lo stesso, raccontano le vittime: invio dei documenti d’identità per rassicurare i venditori, foto di un distintivo della Croce Rossa italiana – falso - e anche di un video con addosso una divisa dell’esercito, anche questa farlocca.

Una volta che gli sventurati inviavano la propria merce, il truffatore provvedeva subito a fotografare il bonifico inviato. Peccato che però, non appena fatto, il pagamento veniva annullato. Quindi lui incassava gli oggetti, scarpe griffate e monete d’oro, e le vittime restavano a bocca asciutta.

«Evidentemente il furbetto deve aver calcolato che per una persona raggirata è antieconomico venire fino in Sardegna a recuperare il maltolto», dice Morello, che invece, travestito da corriere e armato di pacco, ha raggiunto il presunto truffatore. Che, non appena ha visto microfono e riconosciuto l’inviato, gli ha sbattuto la porta in faccia. In compenso l’inviato ha segnalato la situazione alla Croce Rossa e ovviamente ai carabinieri.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata