Due giornate di cleanup (pulizia) ambientale nelle campagne di Sinnai, sulla circonvallazione, programmate per domenica e per il 4 febbraio su iniziativa dell’associazione "Plastic Free Odv Onlus", nata nel 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica.

«Questo è l’obiettivo dell’attività divulgativa», dice Alice Cappai, referente dell'associazione per il Comune di Cagliari e provincia. Il primo appuntamento è per il 28 gennaio con ritrovo alle 10.30 nel piazzale cimitero in via Roma. Il secondo il 4 febbraio, alle stessa ora, con ritrovo in via Libertà 78.

«Con l'aiuto dei volontari, il patrocinio del Comune di Sinnai, la collaborazione dell'Ufficio tecnologico e della Cosir, si cercherà di ripulire aree di passaggio comuni soggette ad abbandoni perenni e costanti: dai guanti della spesa a qualsiasi cosa non possa aspettare nella propria tasca fino al prossimo cestino. Una semplice partecipazione attiva agli eventi di cleanup è un’opportunità per contribuire concretamente ad un futuro più pulito».

La partecipazione agli eventi è gratuita e dura solo un'ora. «In soli 60 minuti», chiude Cappai, «possiamo trasmettere l’amore verso il Pianeta e il dovere civico di preservarlo ai nostri figli e alle future generazioni».

