La qualità e l’innovazione dei loro tagli li hanno già premiati. I barbieri sinnaesi Battista Cocco e Francesco Simone Orrù sono stati selezionati per il progetto "Barber Style Academy". «Un progetto – dicono - che nasce come naturale conseguenza ed evoluzione didattica del progetto "Barber Style", pagina social media che descrive il mondo dei barbieri soffermandosi sul fermento di tecniche e stili in continua evoluzione. Ci occuperemo di formazione offrendo a livello nazionale corsi e lezioni».

Barber Style Academy ha selezionato un team con i migliori barbieri italiani per offrire una modellazione di regole, metodi e stili. Tra questi, per la Sardegna, ecco Cocco e Orrù. Saranno impegnati in masterclass di 2 giorni, corsi di 3/6 incontri su diverse tematiche, ed accademia prolungata. Con lo scopo di spiegare, insegnare il meglio della qualità stilistica del “made in Italy”, ed una filosofia della eccellenza senza compromessi.

Il creatore di Barber Style Academy, Roberto Marchello, ha stabilito che sia la Sardegna, il 18 e 19 luglio a Cagliari, con i suoi professionisti, Battista Cocco e Francesco Simone Orrù, a dare il via a questa avventura d'informazione che punta a diventare un riferimento per quanti vogliano acquisire le migliori conoscenze in tema di barberia ed estetica maschile.

«Una bella esperienza – commentano di due barbieri di Sinnai - Il nostro è un lavoro che si evolve in continuazione, capace di regalare grandi soddisfazioni. Bisogna aggiornarsi in continuazione».

© Riproduzione riservata