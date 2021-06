Nelle campagne di Sinnai, in località Tasonis, una decina di famiglie vive da un anno e mezzo praticamente in isolamento, e cioè da quando il 19 dicembre 2019, a causa del maltempo e delle precipitazioni, è crollato un ponte della strada vicinale "via dei Nuraghi", non ancora ripristinato.

"Nonostante denunce scritte e reiterate, anche con segnalazione alla Procura della Repubblica, nulla da allora è stato fatto e nessuno ci ha mai comunicato eventuali interventi in itinere - dichiara Davide Meloni, uno dei residenti della zona - In dieci famiglie viviamo nel terrore che qualche altra inondazione o incendio non ci conceda nessuno scampo o via di fuga".

"Mi sembra assurdo - continua - che nessuno intervenga, anche se situazioni analoghe succedono spesso in Italia, quando dopo una disgrazia tutto passa nel dimenticatoio. Nel nostro caso si stanno lasciando nella disperazione interi nuclei familiari. Ch bye qualcuno - conclude - faccia finalmente qualcosa, senza aspettare magari un'altra inondazione".

