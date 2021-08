Aumentano i casi di Covid (oltre 150) e il sindaco di Sinnai Tarcisio Anedda firma una nuova ordinanza mirata a frenare i contagi. Sino al 22 agosto dalle 22 e fino alle 6, è vietata la vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale e pubblico esercizio (market, enoteche, bar, pizzerie, ristoranti e circoli privati).

Stop al consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, compresi gli spazi davanti agli esercizi commerciali, piazze, parchi comunali, giardini, litorali e spiagge, salve alcune situazioni specificate successivamente

Ai bar, pizzerie, ristoranti e circoli privati, la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli sia in ambiente chiuso che all’aperto. Sono comunque vietati affollamenti o assembramenti negli spazi aperti al pubblico quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, strade, parchi, piazze, giardini, litorali e spiagge e tutti i luoghi aperti al pubblico.

Resta l’obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli in maniera corretta coprendo naso e bocca all’interno dei locali, e, all’aperto, nelle circostanze di impossibilità a rispettare il distanziamento sociale.

Sono sospese, 24 ore su 24, sull’intero territorio comunale le attività di spettacolo e intrattenimento musicale, danzante, culturale, teatrale e sportivo svolto in luoghi chiusi e all’aperto, compreso l’intrattenimento musicale nei locali di somministrazione di alimenti e bevande, ad eccezione delle attività i cui accessi sono controllati tramite green pass.

Le attività dei campi estivi per i bambini e di baby parking e asilo nido potranno proseguire solo a condizione che siano garantite, integralmente, le prescrizioni di distanziamento sia all’aperto che nei locali interni, prevedendo la costante sanificazione degli spazi e degli arredi.

In spiaggia deve essere assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggi) in modo da garantire la superficie di almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone.

