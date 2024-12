Aperta poco prima delle 17 la nuova rotonda sulla circonvallazione Settimo-Sinnai, realizzata dalla Città metropolitana che ha consentito anche la riapertura dello svincolo per Sinnai, chiuso da fine aprile, col traffico deviato su Settimo. Si ripristina così la vecchia viabilità con i pendolari di Sinnai che attraverso la svincolo e la nuova rotatoria potranno nuovamente arrivare alla circonvallazione sud che porta alla provinciale e alla 554.

All’apertura della rotonda e dello svincolo erano presenti il progettista e direttore dei lavori, l’architetto Giancarlo Aledda e l’ingegner Efisio Scano responsabile del procedimento e del servizio opere pubbliche stradali.

Un intervento seguito dall'inizio dell'iter burocratico da Paolo Mereu, dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo Locale, Mobilità e Viario della Città metropolitana e da Alberto Ledda, del servizio manutenzioni. Soddisfazione è stata espressa dai sindaci di Sinnai Barbara Pusceddu e di Settimo, Gigi Puddu e dal vice sindaco metropolitano Francesco Lilliu.

«Una strada e un progetto importantissimo sul territorio, ogni giorno percorso da migliaia di auto e che è strettamente legata alla 554 dove il flusso delle auto diventa sempre meno scorrevole». Lo scorso anno la città metropolitana ha rifatto anche gran parte del manto stradale. Altri interventi sono ora programmati nella parte finale dello svincolo per Sinnai (nelle vicinanze della rotonda all'altezza del cimitero), dove l'acqua piovana invade spesso l'intera carreggiata.

Sulla stessa circonvallazione sud, presto inizieranno i lavori per una seconda rotatoria finanziata sempre dalla Città metropolitana con svincolo per l'abitato di Settimo San Pietro. Le tre amministrazioni comunali di Sinnai, Settimo e Maracalagonis sollecitano anche l'illuminazione lungo tutto il tracciato. Un'altra priorità è la realizzazione dell'impianto di illuminazione lungo tutto il tracciato della circonvallazione: un intervento spesso sollecitato dagli amministratori dei tre Comuni e dagli stessi pendolari. Una necessità in una strada il cui traffico in certe ore della giornata diventa davvero intenso con code in entrambe le direzioni di marcia.

