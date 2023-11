Entrano nel vivo a Sinnai i lavori di riqualificazione dell'ex Cinema Roma.

Dopo lo smaltimento dell'amianto dal tetto e la messa in sicurezza della facciata, sono ora in corso i lavori di riqualificazione vera e propria della struttura nel cuore del centro storico e che ha in passato ospitato il Montegranatico prima di essere trasformata in una sala cinematografica a cura di un privato – l’imprenditore Giulietto Mereu - che in precedenza aveva fondato un altro cinema nella via Ninnasuni.

Anni fa il locale era stato acquistato dal Comune di Sinnai. I nuovi lavori, sono stati finanziati dal Pnrr con un milione di euro. Le risorse sono state chieste e ottenute per la realizzazione della Fabbrica della creatività.

Il progetto preliminare redatto nel 2014 è stato attualizzato in questi ultimi mesi e prevede la riqualificazione della struttura e la realizzazione di un grande spazio libero a doppia altezza.

All'interno dell'edificio verranno lasciati a disposizione della comunità ampi spazi espositivi e laboratoriali.

Si valuta la possibilità di trovare spazio anche per parte della biblioteca comunale. Al piano superiore verranno ricavate una serie di aule e un ampio spazio bar con terrazza. La conclusione dei lavori è prevista entro il 2024.

