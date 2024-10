Liberi al campo di rugby a Sinnai per l'inaugurazione dell'anno catechistico. La Parrocchia di Santa Barbara lo ha fatto in modo originale e creativo, con centinaia di bambini, tanti genitori, i catechisti, distribuendo e facendo volare 600 aquiloni alti nel cielo, nonostante la quasi mancanza di vento. Una festa di colori per cuori, di grandi e piccini.

Il parroco, padre Gabriele Biccai, e tutti i catechisti hanno pensato di donare questa bella metafora per il cammino annuale di fede, di bambini e ragazzi: «In questi tempi», ha detto la catechista Simonetta Farris, «in cui tutto sembra pesante e difficile da affrontare, quando il mondo pare voler schiacciare sempre più, i sogni dei deboli e indifesi, con la prepotenza della guerra, questo va visto come un importante messaggio controcorrente».

Un aquilone prende il volo

«Il segno e l'augurio, dunque», dice Padre Gabriele, «è proprio che, come gli aquiloni, grazie alla proposta di un'amicizia vera, tutti possano lasciarsi andare con spensieratezza e leggerezza, fidandosi e affidandosi al vento dello Spirito. Uno sguardo verso il cielo, come quello dei partecipanti, oltre la paura, per raggiungere insieme ogni meta».

