L'amministrazione comunale di Sinnai spenderà 50mila euro (concessi lo scorso novembre dalla Regione", per lavori di ammodernamento tecnologico, informatizzazione, riordino e valorizzazione del patrimonio della biblioteca. Il contributo sarà utilizzato per l’acquisto di E-book, Audiolibri, In-book, licenze software e abbonamenti, ma anche di attrezzatura informatica, supporti multimediali e audiovisivi e di arredi. L’obiettivo è quello di creare una biblioteca ancora più funzionale in attesa anche del trasferimento nel vecchio cinema Roma, i cui lavori di restauri sono però fermi da tempo.

