“Amore mio finché non avrò giustizia non mi fermerò. Chi ha sbagliato paghi”.

È il commovente post pubblicato su Facebook da Marco Vacca, marito di Anna Carla Corda, 46enne di Siliqua, morta poche ore dopo essere stata dimessa dal reparto di Ginecologia dell’ospedale Brotzu di Cagliari.

Proprio il marito, dopo che la donna si era sentita nuovamente male, l’aveva portata in guardia medica, ma per la 46enne non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Sull’accaduto, che ha gettato nel dolore e nello sconforto tutti i familiari e gli amici della 46enne, ha aperto un fascicolo la Procura di Cagliari, che ha anche disposto accertamenti, a cominciare dall’autopsia sul corpo della donna, esame utile per cercare di capire quali siano state le cause del decesso.

