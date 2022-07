Oltraggio alla statua di Padre Pio alla periferia di Sinnai. Qualcuno si è abbandonato ad un gesto assurdo, sistemando una sigaretta sulle labbra della statua, facendo cadere il rosario e mettendogli un secchio a mò di cappello.

La statua si trova nel quartiere di Sant'Isidoro protetta anche da uno spazio verde peraltro curato da anni dagli stessi residenti che anche questa volta sono immediatamente intervenuti mettendo tutto a posto.

Parole di condanna per l'episodio sono arrivate da numerosi cittadini e dal parroco don Sandro Piludu che si è detto dispiaciuto per l'accaduto definendolo “un atto fatto senza una riflessione, senza senso, senza il minimo rispetto per quanto rappresenta questa statua voluta tanti anni fa dai cittadini del quartiere di Sant'Isidoro”.

Ora sono in corso le indagini per risalire all'autore di questo gesto sconsiderato.

