Due ragazzi sono stati tratti in salvo in località “Conca d’Oro”, fra i monti di Sarroch e Capoterra: avevano perso l’orientamento in un’area impervia.

I due giovani hanno chiesto aiuto al numero di emergenza e sono scattate le ricerche del nucleo degli specialisti SAF (speleo alpino fluviali) della sede centrale del Comando e della squadra di pronto intervento "4A" del distaccamento cittadino di Cagliari.

I Vigili del fuoco li hanno localizzati e portati in una zona sicura, in salvo.

Il recupero è avvenuto ieri sera nelle vicinanze del luogo in cui nel 1979 era precipitato un aereo, erano morte 31 persone.

