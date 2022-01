Ladri in azione a Pill’e Matta, in territorio di Quartucciu: dall’interno di una autocarrozzeria è stata portata via attrezzatura da lavoro per un valore di diverse migliaia di euro.

Della vicenda si occupano i carabinieri di Selargius e del Nucleo operativo radiomobile di Quartu che hanno effettuato alcune perquisizioni e interrogato diverse persone.

Della refurtiva, al momento, non è stata trovata traccia. Singolare la dinamica del colpo: i ladri hanno fatto breccia dal tetto forzando una copertura in “Coverit".

