Via le barriere architettoniche anche dalle abitazioni private costruite dopo l’undici agosto del 1989 a Settimo.

Disponibili anche i contributi per realizzare gli interventi, piccoli o grandi che siano. Gli interessati possono fin d’ora presentare domanda ma per interventi di sola adattabilità alla normativa sulle barriere architettoniche previste dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 1989.

Tutti progetti che erano stati finora esclusi dai contributi. Non c’è una statistica precisa ma sarebbero tantissime le abitazioni anche a Settimo San Pietro interessate da questa situazione. Con barriere architettoniche da eliminare per rendere più vivibile la casa e non solo per gli anziani e i portatori di handicap.

Un problema che non è solo delle case di antica data, ma anche appunto di quelle costruite dal 1989 in poi.

© Riproduzione riservata