Serata benefica a Settimo San Pietro. Promossa dal Gruppo Folk Santa Lucia e dall’associazione "Admiss", l'iniziativa si propone di raccogliere fondi da utilizzare per la costruzione di una scuola in Tanzania. L’appuntamento del 16 settembre è dalle ore 20 a Casa Dessì.

La scuola sarà realizzata nel villaggio Masai a Pawaga. Per la serata, oltre la cena, è in programma una manifestazione di animazione per bambini, la partecipazione del dj Marco Lecca e l’esposizione di auto d’epoca.

In Tanzania, proprio nel villaggio di Pawaga, opera un sacerdote di Sinnai, don Carlo Rotondo. Una vita da missionario tra i più poveri la sua, dopo una precedente lunga esperienza in Kenya. In Tanzania, don Rotondo è arrivato a fine dicembre del 2021, riuscendo subito a legare con le più povere popolazioni della zona.

