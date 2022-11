Una domenica tutta dedicata al ricordo della famiglia Mura di Settimo San Pietro: 40 anni fa padre, madre e due figli giovanissmi tornavano tutti assieme da una giornata di sport appena ad Alà dei sardi.

L'auto sulla quale viaggiavano sulla 131 si scontrò contro un'altra macchina: morirono tre componenti la famiglia Mura (il quarto morì poi in ospedale) e il conducente dell'altra macchina.

Fu una tragedia che scosse tutti a Settimo dove la famiglia Mura era conosciutissima e stimata. Domenica in loro ricordo L’A.S.D. Sevenfit, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Settimo San Pietro e con l’approvazione del Comitato Regionale F.I.D.A.L Sardegna organizza una manifestazione regionale di atletica leggera, corsa su strada per tutte le categorie, denominata “Atletica a Settimo San Pietro – In ricordo della Famiglia Mura – Oggi come ieri”.

Domenica il ritrovo della giuria e dei concorrenti è previsto alle ore 8.30 presso la Via Gramsci 79, di fronte alla Casa Dessy.

Le gare inizieranno alle ore 9.30 con partenza dalla via Gramsci.

Per le categorie esordienti il percorso si svilupperà lungo la Via Gramsci mentre per le altre categorie la gara si svolgerà su un circuito di circa 1.000 metri. Lungo il percorso sarà presente un punto ristoro con acqua. Possono partecipare alla manifestazione gli atleti di tutte le categorie regolarmente tesserati alla F.I.D.A.L. per l'anno 2022, i tesserati agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.e in convenzione con la F.I.D.A.L. e i tesserati “Runcard” in regola con l'anno corrente. Il requisito della regolarità della certificazione medica deve essere posseduto al momento della scadenza delle iscrizioni e avere validità almeno fino al giorno della gara. Non si accettano iscrizioni sul posto. In programma anche una mostra fotografica a Casa Dessì organizzata da Claudio Mura, uno dei familiari delle vittime che saranno ricordate anche con una messa in parrocchia.

