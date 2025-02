Per migliorare la qualità degli spazi pubblici al servizio dei cittadini si punta anche sui piccoli ma significativi interventi.

Nello spazio adiacente al campo di Street Basket in via Schirru (zona croce santa) è stato piantumato un ulivo che servirà ad ombreggiare l’area già fornita di panchine, utili per le pause di chi utilizza il campetto o di chi passeggia verso Ia zona vede di Landireddus.

Nel Parco comunale di "Sa Terra de Sa Cresia" sono invece in corso la pavimentazione, con speciale resina, ed il tracciamento del campetto di Street Basket. L'iniziativa è del Comune.

