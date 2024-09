I nati del 1973 hanno offerto alla popolazione in occasione del loro 50esimo compleano (la festa si è tenuta lo scorso anno), un defibrillatore che domani mattina sarà sistemato all’esterno della farmacia Marchi, in via San Salvatore 103.

Si tratta di un dono a tutta la comunità, uno strumento che – l’auspicio è che non venga mai utilizzato - può in certi casi salvare la vita. La cittadinanza è invitata a partecipare in segno di ringraziamento. La cerimonia inizierà alle 9 a Casa Dessì col raduno dei partecipanti. Per le 10 è previsto l'intervento del sindaco Gigi Puddu. Parleranno quindi il presidente della Protezione civile di Settimo San Pietro Giuseppe Perra e l’istruttore BLSD, Alessandro Serra. Alle 12, la cerimonia di posizionamento del defibrillatore.

