Lo scorso anno l’inaugurazione a Settimo del Parco “Terra de Sa Cresia”. Un’area tra ulivi secolari e giochi per ragazzi. Ora l’obiettivo del Comune è quello di realizzare in questo sito un’area per il fitness finanziata da “Sport e salute” nell’ambito del bando “Sport nei Parchi”.

Il Comune ha già emesso un avviso pubblico per la selezione di una associazione operante nel territorio comunale e che dovrà adottare l’area svolgendo gratuitamente l’attività riservata ai propri tesserati in orari programmati. In cambio, dovrà assicurare la manutenzione, la pulizia e la vigilanza nelle ore in cui si svolgeranno le sue attività e lo svolgimento di sessioni di allenamento gratuite e aperte al pubblico, con il supporto dei propri tecnici, in alcune fasce orarie.

