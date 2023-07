Per un mese si sono ritrovati nei vari impianti sportivi del paese, giovani e meno giovani, protagonisti ai "Giochi estivi multisport" che si svolgono dal 2004.

Sette le discipline sportive che hanno coinvolto centinaia di giocatori e tantissimo pubblico dall'inizio di luglio.

Dieci le squadre partecipanti in sette discipline, dal volley, al biliardino, al tennis e alle bocce. La vittoria finale è andata alle "Pigne dello Scantinato" che hanno bissato il successo dello scorso anno battendo in finale "Gli amici di Chiara".

Nel girone "Simpatia", successo dei vecchietti de "Sa Caladroxa" che in finale hanno battuto i "Liverpoolli".

Menzioni speciali per Valentino Vargiu, eletto miglior giocatore del torneo, per Riccardo Pili che con le sue 73 primavere è il giocatore di gran lunga meno giovane della manifestazione, per Manuela Porru, miglior giocatrice del torneo, per Alessio Mucelli ancora una volta re imbattuto del biliardino.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato il sindaco Gigi Puddu con diversi assessori e consiglieri, gli organizzatori e gli sponsor del torneo.

