Il Comune di Settimo San Pietro ha speso 104mila euro per il ricovero dei cani randagi in un canile. Una grossa cifra che dimostra la portata, preoccupante, del randagismo che interessa anche i vicini Comuni di Sinnai e di Maracalagonis.

Di questo si è parlato anche in Consiglio comunale durante il quale il sindaco Gigi Puddu ha detto di avere avuto anche un incontro con la Polizia locale per trovare tutte le soluzioni necessarie per limitare al massimo il randagismo e tutte le conseguenze derivanti anche per la sicurezza e le casse del Comune.

