Serata di beneficenza al campo sportivo di Settimo San Pietro per la raccolta di fondi necessari per combattere la fibromialgia. La manifestazione è organizzata dalla Cfu-Italia odv, fondata e gestita da persone che soffrono di questa patologia in continua espansione e che attualmente in Italia colpirebbe circa 3 milioni di persone. Il patrocinio è del Comune.

L’appuntamento è in programma per il 14 ottobre alle 17. In programma un triangolare di calcio fra le vecchie glorie del Cagliari e di Settimo e una rappresentativa di giornalisti. Tra i rossoblù annunciata la presenza, tra gli altri, di Matteoli, Bellini, Quagliozzi, Tomasini, Bellini, Gattelli, Pusceddu, Festa, Cappioli, Piras e Copparoni.

«La fibromialgia o sindrome fibromialgica», come si legge in un sito specializzato, «è una malattia cronica che si caratterizza per dolori muscolari diffusi in assenza di segni di infiammazione e spesso in associazione ad altri sintomi quali affaticamento, disturbi del sonno, deficit di memoria e concentrazione. Anche se non esiste una terapia medica specifica, alcuni farmaci possono aiutare a gestire i sintomi e a migliorare la qualità della vita, soprattutto se associati ad attività fisica mirata».

