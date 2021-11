Il Comune di Settimo San Pietro bussa alla Città metropolitana di Cagliari alla ricerca di un finanziamento necessario per sistemare un tratto di strada di campagna che potrebbe consentire di istituire il senso unico nella via San Giovanni, ugualmente una stradina di campagna (con carreggiata di quattro metri e mezzo) diventata ormai una via di collegamento con la statale 387 per il Parteolla e per Monserrato.

Una strada che attraversando le campagne di Settimo consente insomma agli automobilisti di immettersi sulla statale 554 all'altezza di Monserrato, evitando tutti i semafori sulla stessa 554. Tutto bene. Il fatto è che la stradina di San Giovanni è costretta ad un traffico pesantissimo.

Da qui la decisione del Comune di trasformarla in una strada a senso unico, spostando l'altro senso di marcia sulla stradina che la fiancheggia. Quindi la richiesta di fondi alla Città metropolitana.

"Si tratta di un intervento assolutamente necessario – spiega il sindaco Gigi Puddu -: la via San Giovanni non può continuare a subire un traffico così pesante: abbiamo realizzato anche i dissuasori e una segnaletica adeguata alla situazione. La soluzione definitiva può essere trovata solo col senso unico di marcia”.

