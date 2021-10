Diversi interventi saranno realizzati dal Comune di Settimo grazie ai fondi (circa 466mila euro) recuperati con una variazione di bilancio. Si interverrà per risolvere alcune problematiche relative ai parcheggi, alla costruzione dei nuovi spogliatoi del campo sportivo, e al controllo delle acque piovane nella lottizzazione C4, in via Ariosto.

Verranno anche sistemati lo storico Montegranatico e alcune strade di campagna, tra cui quella di San Pietro. Ai fondi ottenuti con la variazione del bilancio si aggiungerà un finanziamento comunale.

Il Montegranatico è oggi adibito al ricovero di attrezzature del Comune. Sarà riportato al suo antico splendore. Per questo intervento sono arrivati altri 44mila euro dalla Regione.

