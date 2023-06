Non solo, in violazione delle prescrizioni, è stato sorpreso nelle vicinanze dell’abitazione dell’ex compagna ma, quando i carabinieri lo hanno individuato, ha opposto un’attiva resistenza per non farsi identificare.

I militari del Radiomobile di Quartu Sant’Elena hanno denunciato a piede libero un 40enne di Settimo San Pietro.

A carico dell’uomo vige un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex.

