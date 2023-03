Per il terzo anno consecutivo si è svolta a Settimo la cerimonia dell'accoglienza istituzionale con i neonati del 2022 e i loro familiari. Per tutti l'appuntamento è stato nell'aula consiliare con la partecipazione anche delle scolaresche. I nati lo scorso anno sono stati 50.

I bambini sono arrivati in Municipio in braccio ai genitori. A loro e ai familiari il sindaco Gigi Puddu e l’assessora ai servizi sociali Nicoletta Pitzalis hanno consegnato la chiave (realizzata in terracotta) e l’attestato della Gentilezza. Una sorta di cerimonia dell'accoglienza, puntualmente arricchita di simboli e contenuti.

Presenti anche gli alunni e gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Settimo San Pietro che si sono esibiti con le poesia e i brani musicali.

«Ringraziamo i genitori per aver accolto il nostro invito», hanno detto il sindaco Puddu e l'assessora Pitzalis: «La nostra è stata una cerimonia semplice ma di grande significato culturale e sociale in una Settimo che si avvicina velocemente ai settemila residenti. Un appuntamento, quello con i neonati, da portare avanti nel tempo e che vuole essere soprattutto di buon auspicio per la nostra comunità».

