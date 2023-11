Un successo straordinario nella capitale della birra. Il birrificio “Harvest” di Settimo San Pietro ha conquistato un oro e una medaglia di bronzo nella città fiamminga di Gant (Belgio) dove si è svolto il concorso con la premiazione del "Brussels Beer Challenge". Uno degli appuntamenti più importanti al mondo riservato alla birra, in cui si confrontano e si sono ancora una volta confrontati i migliori birrifici provenienti da tutto il mondo. Quella del 2023 è stata un’edizione record per il numero delle birre partecipanti (oltre 1800 arrivate da 37 differenti Paesi), e per il numero di medaglie vinte dai birrifici italiani.

Tra queste, le due prestigiose medaglie d’oro e di bronzo conquistate dal birrificio di Settimo San Pietro. Grande la soddisfazione del maestro birraio Davide Piga: «La nostra Gadduresa, birra pluripremiata, brassata con l’aggiunta di mosto di Vermentino, ha conquistato l’oro nella prestigiosa categoria delle Grape Ale (birre realizzate con l’aggiunta di uva o suoi derivati), stracciando - come riportato da “Cronache di birra” - la concorrenza a mani basse». Il secondo prestigioso riconoscimento del birrificio di Settimo San Pietro è una medaglia di bronzo assegnata invece a "Rena Bianca" nella categoria “hybrid” e riservata a birre non inquadrabili in un preciso stile in cui gioca un ruolo chiave l’interpretazione del birraio.

«Sono davvero felice ed onorato di questi premi, frutto - dice il birraio di Settimo, Davide Piga - di un lungo ed incessante lavoro di studio, ricerca e sperimentazione. Vincere nella patria delle birre non è mai semplice, anzi… ed è questo un grande motivo di orgoglio per me. Voglio condividere questi riconoscimenti con tutti coloro che hanno sempre creduto in questo progetto, la mia famiglia e tutta la comunità di Settimo San Pietro che mi supporta e sostiene ad oltranza». È questo uno dei tanti premi vinti negli ultimi anni dal birrificio di Settimo San Pietro.

