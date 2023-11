L’esperienza vissuta in Polonia negli anni scorsi dai ragazzi e dalle ragazze di Settimo San Pietro che hanno partecipato ad un viaggio a Cracovia e al campo di sterminio di Auschwitz, è stata al centro di un incontro che si è tenuto nella sala consiliare del Comune di Settimo San Pietro: un dibattito aperto a tutti.

Per i ragazzi che hanno fatto questa esperienza, è stata l’occasione di raccontare al pubblico presente le emozioni e le riflessioni maturate visitando queste località. Tanta la volontà di raccontare il viaggio nell’orrore. Tanto l’interesse dimostrato da chi ha partecipato all’incontro con i ragazzi nel contesto del progetto “Promemoria Auschwitz”. L’obiettivo? Raccontare per non dimenticare le esperienze fatte visitando i campi di sterminio.

Per altri ragazzi c’è ora la possibilità di visitare questi posti: le iscrizioni vanno presentate entro il 25 novembre prossimo.

