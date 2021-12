Disagi, anche se limitati, a Settimo San Pietro per un improvviso guasto nell'impianto di sollevamento che approvvigiona il serbatoio che alimenta il paese.

I tecnici di Abbanoa sono intervenuti nella prima mattinata. L'acqua sino a metà giornata è arrivata comunque nelle abitazioni. Successivamente si sono verificati i disagi col prezioso liquido che arrivava col contagocce.

In serata, Abbanoa ha comunicato che “dopo un lunghissimo lavoro è stata finalmente ripristinata la regolare erogazione del servizio idrico. E’ però necessario attendere il riempimento della rete cittadina per avere un’erogazione omogenea in tutto il centro abitato, soprattutto nelle zone più alte”.

