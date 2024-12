Per gli anziani di Settimo San Pietro, l’amministrazione comunale organizza un viaggio a Orgosolo con la visita ai murales, l’incontro e il pranzo con i pastori e i canti a tenores. L’iniziativa è stata programmata per il 6 dicembre, con partenza da Settimo alle 8.30 in bus e arrivo a Orgosolo alle 10.30. Lì, gli anziani saranno divisi in gruppi per un maggiore ascolto delle spiegazioni, potranno ammirare i murales tra le vie del paese barbaricino.

Seguirà alle 13 il pranzo in montagna con i pastori a base dei prodotti tipici locali. Non mancheranno i Canti a tenores dei pastori e alle 15.30 la partenza per il ritorno a Settimo.

Per gli anziani del paese l’occasione per visitare un paese che sta crescendo col turismo e l’arte. Ma anche l’occasione per trascorre assieme la giornata.

