Dopo mesi di preoccupazione anche Settimo San Pietro è oggi un paese Covid free.

Infatti anche gli ultimi contagiati dopo gli ultimi tamponi sono risultati negativi e possono tornare alle loro attività abituali.

Il sindaco Gigi Puddu invita comunque "a non abbassare la guardia e continuare a seguire le disposizioni basilari ancora in vigore perché il virus non è ancora debellato e continua a circolare con nuove varianti".

© Riproduzione riservata