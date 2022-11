"Un giorno all’improvviso”.

Con questo libro l’Amministrazione comunale di Settimo San Pietro apre la riflessione di una due giorni dedicata al tema della violenza contro le donne. In un contesto storico e sociale sempre più complesso e in cui aumentano i femminicidi, venerdì sera in biblioteca, si parlerà della condizione delle donne in tempo di pandemia. "Giulia giornaliste" dedica 16 interviste curate da 16 delle sue socie giornaliste, interviste fatte a 16 donne di diversi settori della nostra società: la scuola, la sanità, la ristorazione, la cultura, la ricerca scientifica e altri ancora.

«Con la presentazione di questo libro - dice la consigliera comunale Elisabetta Milia - intendiamo aprire una riflessione sulle condizioni invisibili della quotidianità vissute dalle donne, partendo da quella invisibilità vissuta dalle donne in pandemia, ma con risvolti di donne che hanno tratto forza dalla difficoltà. Interverranno Susi Ronchi, Roberta Secci, Sandra Pani e Alessandra Menesini».

Domenica alle 9, con appuntamento alla panchina rossa davanti al municipio, verrà proposta una camminata di riflessione a tema, chiedendo ai partecipanti di indossare un simbolo contro la violenza sulle donne. I partecipanti arriveranno al bosco di Is landireddus fiancheggiando anche un terreno dove anni fa una donna è stata uccisa dal marito.

© Riproduzione riservata