Il progetto della circonvallazione di Settimo San Pietro sarà presto consegnato al comune dai tecnici che stanno ultimando lo studio. Con questo intervento sarà realizzato il primo lotto dei lavori della nuova strada per una spesa di cinque milioni di euro, concessi anni fa dalla Regione su sollecitazione del consigliere regionale Cesare Moriconi.

«Il tracciato – spiega il sindaco di Settimo, Gigi Puddu - parte dalla stazione della metropolitana, prosegue intersecando la Strada provinciale 12 per risalire poi risale fino alla strada "San Marco" con due rotatorie. Da qui, riscende verso la "Croce Santa" nella via Schirru per attraversare il "Rio cungiaus", con la realizzazione di un ponte che consentirà di ricollegarsi alla via Leonardo Da Vinci e quindi alla strada provinciale 15 verso Sinnai. Il progetto passerà in Consiglio comunale per poi affrontare tutto l’iter prima della gara d’appalto. Ora bisognerà anche reperire i fondi per ultimare l'anello».

Raffaele Serreli

