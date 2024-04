Pula riscopre il fascino del passato con il “Vintage fest” che si terrà domani in piazza Tina Anselmi. Esposizioni di auto e moto d’epoca, uno spettacolo teatrale e tanta musica: tutto pronto in paese per l’appuntamento organizzato dalla Pro loco che punta ad avvicinare gli appassionati del vintage.

Dalle 11, fino a sera, gli amanti delle quattro e delle due ruote potranno ammirare la vasta esposizione delle auto e moto d’epoca presenti: durante la giornata, inoltre, i visitatori potranno immergersi nell'arte e nella creatività degli artigiani locali, con esposizioni di opere uniche e originali, body painting e vendita di pezzi d'epoca per auto e moto.

Alle 15,30, partirà il tour di auto e moto che toccherà le vie del centro storico sino ad arrivare a Nora. Dalle 17 alle 19:45, Dj Willy Pulp farà vibrare la piazza con selezioni musicali come si faceva una volta, con vinili e compact disc, accompagnate dall'aperitivo. Alle 20, Giada Angioni stupirà il pubblico con un coinvolgente monologo teatrale, arricchendo l'esperienza culturale della giornata.

Chiuderà la serata l’esibizione de Il Clan dei mercanti e servi, per un concerto tributo ai Nomadi.

