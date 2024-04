Una mostra nel segno del Martire Guerriero. Sabato alle 18,30, nel centro culturale Regia Pretura in via Nora a Pula, verrà inaugurata l’esposizione di opere d’arte intitolata “Di segni e di colori: sant’Efisio nel tempo e nella tradizione”.

La mostra, organizzata dall’assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Biblioteca comunale e la Fondazione Pula cultura diffusa, sarà visitabile tutti i giorni sino al 4 maggio. I visitatori potranno ammirare le opere di Andrea Zucca; Anna Maria Melis; Beatrice Cossu; Elisabetta Exana; Giuliana Cois; Iolanda Caria; Manuela Diana; Marilena Atzeni; Piero Loche; Rachele Zurru. L’ingresso alla mostra è gratuito.

Per Manuela Serra, assessora alla Cultura, l’esposizione consentirà ai visitatori di entrare nel clima di festa per l’arrivo a Pula del Martire Guerriero: «Si tratta di un’esposizione di opere davvero molto interessante, uno dei tanti appuntamenti culturali imperdibili organizzati per fare da cornice alle celebrazioni religiose in onore di sant’Efisio».

© Riproduzione riservata