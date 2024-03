Da decenni impegnato con manifestazioni sull’autismo in Sardegna, Mariolino Schirru il 2 aprile prossimo colorerà l’abitato di Settimo San Pietro con i palloncini azzurri. Con la scritta: "Autismo, una partita da vincere".

«Il 2 aprile - dice Mariolino Schirru – è una giornata speciale. Martedì prossimo, con la collaborazione dell'associazione Ammentos verranno proposte nei pressi della chiesa campestre di San Pietro in vincoli a Settimo San Pietro attività sportive per l'inclusione, in collaborazione con gli animali e l'associazione "Zampa attivi", prima in Sardegna nella promozione di passeggiate con asini, lama e alpaca, splendidi colleghi e ottimi compagni di viaggio per tutti».

Da tanti anni, il Municipio di Settimo e tutte le strutture pubbliche, ma anche quelle commerciali, in occasione degli appuntamenti sull'autismo vengono colorati e illuminati di azzurro anche con la esposizione di palloncini, spesso offerti per l'occasione.

