La Giunta comunale di Settimo San Pietro ha approvato il progetto per la costruzione dei nuovi spogliatoi nel centro sportivo, recentemente rifatto con il nuovo campo da calcio in erba sintetica, la pista per l’atletica e gli impianti di illuminazione e di irrigazione.

Ora l’ultimo intervento, con gli spogliatoi che saranno realizzati sul lato opposto dell’area che ospita il vecchio spogliatoio.

Una struttura, quest’ultima, che non sarà comunque demolita ma che potrà essere utilizzata dalle società che utilizzano il campo per la custodia delle attrezzature e per altre necessità.

