Sarà anche il parco dei bambini quello in fase di realizzazione fra i secolari ulivi tra la Piazza Chiesa e la via 1 Maggio, a Settimo San Pietro. In questi giorni vengono installati i primi giochi arrivati in paese dopo il loro acquisto: si tratta delle altalene, cui si aggiungeranno presto altri giochi come il castello. Un parco che così si appresta a diventare davvero di tutti, delle famiglie, degli anziani e appunto dei più piccoli che qui potranno avere spazi sicuri, tutti per loro.

Uno spazio enorme, tra grossi ulivi, in parte di proprietà del Comune, in parte messo a disposizione dalla Curia in comodato d’uso in un clima di grande collaborazione, a beneficio dell’intera comunità. Qui da quasi due anni (con lavori a lungo interrotti dalla pandemia), l’impresa appaltatrice sta realizzando un progetto che prevede camminamenti, illuminazione pubblica, la rete idrica, gradoni in legno, il prato verde e appunto anche i giochi per i bambini. Un progetto completo che potrebbe essere ultimato entro l’anno. E un’area che come è noto si è arricchita di altri sei grossi ulivi donati da un privato.

