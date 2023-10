Le sfide a biliardino sono tornate, questa volta in strada, nella centralissima via Gramsci, a Settimo San Pietro. In passato sono stati i bar e i circoli a ospitare sfide indimenticabili del passato. L’occasione è nata con la prima edizione del torneo della malvasia con 16 coppie e 32 giocatori.

Tra di loro anche qualche campione del passato come Flaminio Sacceddu e Giovanni Carrus. «Abbiamo sicuramente grandi tradizioni – hanno detto due organizzatori, Stefano Atzori e Marco Atzeri –. Negli ultimi anni è stato organizzato un memorial, ora questa festa con nuove prospettive di rilancio. Abbiamo registrato 32 iscrizioni, vogliamo raddoppiare questo numero sin dalla seconda edizione del prossimo anno».

Al termine di una lunghissima e incerta gara di finale tra due ali di tifosi, a trionfare è stata la coppia settimese-sinnaese formata da Alessio Mucelli e Andrea Zicca che ha battuto gli altri finalisti, la coppia tutta sinnese composta da Matteo Sirigu e Roberto Monni. Le due coppie si sono aggiudicati una gara ciascuno rendendo necessaria la terza partita vinta per 13-11 dal tandem Muccelli-Zicca. Il terzo posto è andata alla coppia formata da Natalino e Damiano Serra, padre e figlio. E alla fine le premiazioni alla presenza del sindaco Gigi Puddu e di altri amministratori.

