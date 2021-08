Lutto a Settimo San Pietro per la scomparsa di Giuseppe Mura. Uomo apprezzato, come sportivo legato al mondo del calcio settimese e come profondo conoscitore delle tradizioni e della cultura locale.

Il sindaco Gigi Puddu lo ricorda anche come "appassionato della storia dei siti archeologici del nostro territorio, di cui aveva una meticolosa”.

Nel pomeriggio di oggi si sono svolti i funerali celebrati dal parroco don Giuseppe Orrù.

.

© Riproduzione riservata