I cinque milioni stanziati alcuni anni fa dalla Regione per completare la strada di circonvallazione attorno all'abitato di Settimo San Pietro, non sono sufficienti. Potrebbero bastare per realizzare poco più della metà dell'anello stradale.

Lo dice il sindaco Gigi Puddu, che ricorda che il Comune dopo aver approvato il progetto preliminare ha affidato da tempo ai tecnici lo studio del progetto esecutivo che potrebbe essere presto pronto e approvato.

"Occorrono nuovi finanziamenti – dice Puddu – e stiamo cercando di ottenerli”.

Il nuovo tratto di circonvallazione si dovrebbe snodare lungo la periferia con collegamenti ai vari quartieri cittadini e alle strade (provinciale e comunale) che portano alla statale 387, sino ad arrivare alla stazione ferroviaria.

