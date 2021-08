Sono partiti questa mattina col loro carico di solidarietà, da Sestu, a Cuglieri, Scano Montiferro, Sennariolo per portare conforto, ai territori devastanti dal rogo della scorsa settimana.

Alla guida della delegazione di Sestu il sindaco Paola Secci e gli assessori e consiglieri comunali. Al viaggio di solidarietà hanno partecipato anche il presiednte della Pro Loco Mario Ziuli, agricoltori e allevatori che, dopo aver portato nei giorni scorsi diversi camion di ecoballe e mangimi, questa volta hanno consegnato ai colleghi dell’Orisranese reti metalliche, paletti (necessari per creare nuovi recinti per il bestiame allo sbando), foraggio, frutta e verdura: tutte donazioni della gente di Sestu, dell'Agroalimentare e di altri enti e privati.

Il materiale è stato consegnato nei centri di smistamento di Cuglieri e Scano Montiferro.

Secci ha anche incontrato i sindaci di Cuglieri Gianni Panicchio, di Fonni, di Sennariolo Gianbattista Ledda e il presidente nazionale dell'Unione dei Comuni montani.

"E' stata una giornata bellissima, all'insegna della solidarietà, riuscita grazie alle donazioni ricevute. Ringrazio davvero tutti e auguro ai paesi del Montiferro un pronto rilancio. Gente fiera che scuramente farà di tutto per rilanciare il territorio così barbaramente danneggiato”.

CALCIO SOLIDALE – Solidarietà alle comunità e alle loro società calcistiche del Montiferru anche dalla Figc Lnd Sardegna. Il presidente Gianni Cadoni ha sentito telefonicamente i presidenti delle società coinvolte per esprimere la solidarietà e la vicinanza di tutto il Consiglio Direttivo.

“Mi attiverò – ha commentato il presidente – e cercherò di sensibilizzare anche il Presidente della FIGC Gravina e della LND Sibilia affinché queste comunità e le loro Società possano ricevere gli aiuti necessari a riprendere le attività immediatamente. Useremo tutti i mezzi a nostra disposizione per non lasciarle sole in questo difficile momento.”

© Riproduzione riservata