Continuano le iniziative contro la violenza sulle donne, a Sestu, per affrontare il tema anche a livello culturale. Domani, giovedì, la giornata sarà dedicata alle iniziative a cura del Comune. Alle 9.30 sarà inaugurata una panchina rossa davanti al Comune in via Scipione, con una piccola cerimonia e la partecipazione della sindaca Paola Secci.

Poi dalle 10.30 l’appuntamento è a Casa Ofelia, per l’apertura di una mostra fotografica che racconta emozioni e riflessioni sul tema della violenza di genere rappresentato da 5 artisti.

Espongono Gloria Lecca, Rita Bachiddu, Benedetto Mameli, Stefania Scano, Pasquale Tanda. All’evento parteciperanno anche bambini e ragazzi delle scuole, tra cui l’Alberghiero di Monserrato, e proporranno idee e pensieri. «Continueremo a dicembre con un'opera teatrale», anticipa la sindaca, «per la mia amministrazione è un tema importante, e va affrontato nel tempo, non solo in una giornata».

«Piantiamo nella mente dei nostri ragazzi i semi del rispetto e dell’amore», commenta Laura Petronio, assessore all’Istruzione, e Mario Alberto Serrau, assessore al sociale, prosegue: «È fondamentale che i giovani in età scolare prendano coscienza di questa terribile situazione perché loro sono il futuro».

La mostra sarà visitabile, con ingresso libero, fino a sabato 30.

