Una tabaccheria di Sestu e la sua titolare, Yanet Sanchez, 45 anni, da un mese e mezzo sono ormai diventate il bersaglio dei ladri che l’hanno svaligiata tre volte, portandosi via merce per quasi 50mila euro.

Sempre con furti-fotocopia, l’ultimo questa notte, a distanza di appena 9 giorni dal precedente.

In tutti e tre i casi i casi, i malviventi sarebbero entrati passando dalle finestre del bar annesso alla rivendita di tabacchi.

Nonostante due denunce già presentate e la terza che verrà formalizzata nelle prossime ore, la donna e la sua attività sembrano ormai essere vittime di una vera e propria persecuzione che non sembra avere tregua.

L’ingresso della tabaccheria di via Roma

La prima volta i ladri (uno sarebbe stato intravisto dalle telecamere) sarebbero entrati in azione il 12 aprile scorso, poco prima di mezzanotte.

Stando alla querela depositata nella locale caserma dei Carabinieri quello immortalato nel video sarebbe entrato da una finestra blindata del bar, dimenticata aperta.

Una volta nei locali dell’esercizio commerciale, il malvivente avrebbe forzato l’ingresso della tabaccheria, per poi asportare sigarette, accendini, tabacco, sigarette elettroniche per un valore complessivo di 32mila euro.

Il 10 maggio c’è stato il secondo raid, 41 minuti dopo la mezzanotte: questa volta due ladri, incappucciati per farsi riprendere in volto dalle telecamere, sarebbero entrati da un’altra finestra del bar che si affaccia sulla piazza della chiesa.

Tra denaro contante, accendini, sigarette e quant’altro, si erano portati via poco meno di 8mila euro. Questa notte il terzo colpo, quasi una fotocopia degli altri. Una delle finestre blindate del bar in piazza Giovanni XXIII sembra forzata dall’esterno: una volta dentro il ladro (o i ladri) si sono diretti immediatamente verso la tabaccheria, saltando oltre il bancone e portandosi via tutte le sigarette che erano esposte.

Poi hanno frugato e messo a soqquadro il piccolo corridoietto che ospita la rivendita di tabacchi. Infine sono fuggiti svanendo nel nulla, come sta accadendo ormai da circa un mese e mezzo. «Sono molto preoccupata», aveva detto Yanet Sanchez, per bocca del suo legale, in occasione del secondo furto, «per l’ingente danno patito a causa di questi furti, eseguiti con le medesime modalità. Hanno danneggiato gravemente l’attività che rappresenta l’unica mia fonte di sostentamento. Rimango fiduciosa su un rapido intervento da parte delle forze dell’ordine alle quali sono stati forniti elementi utili alle indagini e auspico una loro presenza più incisiva nel controllo del territorio».

Nonostante le denunce, i video con le immagini dei ladri e le continue richieste d’aiuto, i furti sono proseguiti e questa notte c’è stato il terzo. Solo nelle prossime ore si conoscerà l’ammontare della merce portata via.

© Riproduzione riservata