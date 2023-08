A Sestu divisione netta tra i cittadini riguardo lo stato del verde pubblico. Se da una parte diversi cittadini hanno lodato la manutenzione di piazze, ligustri recuperati, sfalcio di campi abbandonati; dall'altra i cittadini lamentano condizioni e manutenzioni non ottimali del verde pubblico. Tante accuse mosse di recente, tra cui una cementazione diventata eccessiva e un piano verde che non è stato rispettato dall'attuale amministrazione. Accuse pesanti, a cui ha risposto l'Assessore al Verde Pubblico, Roberta Argiolas: «Il mio obiettivo è cercare di dare risposte ai miei concittadini, non ho mai smesso di cercare risorse al anche di fuori del bilancio comunale. Attualmente la manutenzione del verde pubblico è affidata alla società Primavera 83, grazie ad un appalto pluriannuale che ci ha permesso di svolgere i necessari interventi ordinari e straordinari. L'estensione complessiva delle aree verdi di Sestu è di 11.710 mq, sui quali sono presenti 41 impianti di irrigazione. Con lo stesso appalto svolgiamo regolarmente, e secondo programmazione, lo sfalcio di 296.893 mq di incolti. L'ultimo intervento di questi giorni, in occasione della festa di San Gemiliano, include la pulizia delle aree verdi di competenza comunale con i cigli stradali e la manutenzione straordinaria del verde che percorre tutta la strada che collega il centro abitato con la chiesa campestre».

«Tra i progetti più importanti – aggiunge l’assessore - che abbiamo portato avanti e che ci hanno permesso di accedere ai finanziamenti PNRR per un totale di 3.254.900 euro, c’è quello riguardante il futuro parco fluviale. Questo autunno inoltre abbiamo già in previsione la sostituzione di 20 dei 67 hibiscus che abbiamo piantato a febbraio. Per quanto riguarda la cementazione, tra le operazioni future abbiamo sicuramente la conversione di gran parte della pavimentazione in aiuto la verde».

© Riproduzione riservata