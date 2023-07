Sulla strada statale 131 Dir “Carlo Felice” a partire dalla notte tra giovedì 27 e venerdì 28 luglio saranno avviati gli interventi di nuova pavimentazione drenante su un tratto di 3,5 km lungo la carreggiata in direzione Cagliari, tra Sestu, Selargius e Cagliari.

Lo comunica Anas, in una nota, dove si spiega che «per limitare i disagi alla circolazione, soprattutto per le direzioni da e per l’aeroporto, i lavori saranno eseguiti nella fascia oraria notturna compresa tra le 22:00 e le 5:00 del giorno successivo fino a martedì 8 agosto, ad eccezione dei weekend».

Lavori suddivisi in tre fasi – Il programma prevede il rifacimento del manto stradale tra il km 5,795 al km 2,280 in tre fasi di cantiere che comportano ognuna specifiche limitazioni al transito così suddivise:

Fase 1

Da questa notte e fino alle 5:00 di giovedì 3 agosto, ad eccezione del fine settimana, rimarranno chiuse le uscite in della statale 131 “Carlo Felice” verso la statale 131 Dir, rispettivamente al 7,290 (in direzione Cagliari) e al km 6,610 (in direzione Sassari). Sarà chiusa inoltre l’uscita in direzione Sassari della statale 131 Dir al km 5,795 verso la statale 131 “Carlo Felice” per chi arriva da aeroporto.

Inoltre, il traffico che percorre la statale 131 “Carlo Felice” verso Sassari e diretto nella statale 131 Dir verrà deviato sulla statale 554 al km 5,600. Per quanto riguarda il traffico della statale 391 proveniente dall’Aeroporto di Elmas in direzione Sassari sarà convogliato sulla statale 130 “Iglesiente".

Fase 2

Dalla notte del 3 agosto e fino alle 5:00 del giorno successivo sulla statale 131 “Carlo Felice” sarà chiusa l’uscita per l’Aeroporto al km 7,290 in direzione Cagliari. Sulla statale 131 Dir saranno invece interdette rispettivamente le uscite al km 5,795 (da e verso aeroporto), e l’uscita al km 5,975 (direzione Cagliari).

Il flusso veicolare che dalla statale 131 “Carlo Felice” viaggia verso Cagliari in direzione Aeroporto potrà usufruire delle uscite al km 8,200 e al km 5,830 seguendo le indicazioni in loco.

Per quanto riguarda il traffico sulla statale 391 proveniente dall’Aeroporto di Elmas in direzione Cagliari sarà convogliato sulla statale 130 “Iglesiente. Il flusso veicolare proveniente dalla statale 131 Dir che viaggia in direzione Cagliari e diretto all’Aeroporto verrà deviato sulle statali 131 e 554 alle rispettive uscite.

Fase 3

Nelle notti di venerdì 4 e lunedì 7 agosto e fino alle 5:00 del giorno successivo, saranno chiuse le uscite della statale 131 Dir al km 5,795 in direzione Aeroporto e “Carlo Felice” (direzione Sassari).

Il flusso veicolare che sulla statale 131 Dir viaggia in direzione Cagliari verso l’Aeroporto verrà deviato statali 131 e 554 alle rispettive uscite.

Per quanto riguarda il traffico della statale 391 proveniente dall’Aeroporto di Elmas in direzione Sassari sarà convogliato sulla statale 130 “Iglesiente.

