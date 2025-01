Allarme nella serata di ieri, attorno alle 19, per l’incendio divampato in una pizzeria di via Fiume a Sestu.

Sul posto l’immediato intervento dei vigili del fuoco con tre automezzi e nove operatori.

Al momento del rogo l’attività commerciale era chiusa e nessuna persona è rimasta coinvolta.

In corso gli accertamenti per stabilire le cause che possono avere provocato l'incendio.

(Unioneonline/v.l.)

