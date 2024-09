Approvato il progetto esecutivo per il nuovo percorso ciclopedonale a Sestu, che sarà in via Monserrato fino a via Lisbona nel quartiere Ateneo. I lavori partiranno entro l’anno: il costo previsto è di 775.000 euro, fondi comunali. «La finalità dell’intervento in progetto è la riqualificazione del tratto di strada in uscita dal centro abitato di Sestu verso Monserrato, al fine di garantire un collegamento funzionale e sicuro sia per il traffico veicolare che per quello ciclo-pedonale», spiega la sindaca Paola Secci.

«I lavori», segnala l’assessore Emanuele Meloni, «prevedono una nuova pavimentazione della sede stradale e un nuovo tappetino d’usura. Verrà anche sistemato il secondo stradello sterrato a destra e a sinistra in uscita dal quartiere, e inoltre realizzata una doppia cunetta all’intersezione con via Monserrato per garantire il corretto deflusso delle acque».

Il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Bullita aggiunge: «Avremo una nuova segnaletica orizzontale e verticale nel percorso ciclopedonale, e inoltre la zona vicina al percorso avrà una nuova pavimentazione con terra stabilizzata. Arriveranno anche sette piante: quattro mandorli e tre ciliegi, due panchine e l’illuminazione pubblica con tre lampioni».

Tutto questo in un quartiere sempre più popolato, Ateneo, dove i residenti al momento non possono raggiungere il centro a piedi perché lungo la strada mancano marciapiede e illuminazione. Per la sindaca «un nuovo passo per una mobilità più sostenibile e sicura».

