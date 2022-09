Nella cantina di uno stabile al centro di Sestu teneva nascosti 38 kg di marijuana, 16 di hashish, un bilancino di precisione, una macchina per sottovuoto e circa 13mila euro. Ieri sera è stato però scoperto dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Cagliari che lo hanno arrestato. Si tratta si un insospettabile odontotecnico 27enne di Assemini, incensurato.

Gli agenti della Mobile, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, hanno effettuato un prolungato servizio di osservazione e pedinamento del giovane che si recava in continuazione, senza apparente motivo, nello scantinato al centro di Sestu nonostante abitasse ad Assemini.

I poliziotti hanno ritenuto sospetti quei movimenti e hanno deciso di perquisire il locale quando il 27enne stava per entrare nella cantina per l’ennesima volta. Fermato, prima dell’inizio delle operazioni, effettuate con il supporto dei cani Grizzly e Abba dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, il ragazzo ha detto di essere un odontotecnico e che in cantina aveva il materiale necessario per l’esercizio della sua professione.

La perquisizione è andata avanti e non ha ingannato Grizzly e Abba che hanno immediatamente segnalato la presenza di stupefacenti e denaro: ben 38 kg di marijuana, 16 di hashish, un bilancino di precisione, una macchina per sottovuoto, la somma circa 13.000 euro che secondo la Polizia sono il provento dell’attività di spaccio.

Si stima che il valore complessivo dello stupefacente, una volta immesso sul mercato, sarebbe stato di circa 1 milione di euro.

Grazie al fiuto di “Grizzly”, il cash dog della Guardia di Finanza, in casa del ragazzo, ad Assemini in un locale adibito a caldaia, sono stati trovati altri 7.500 euro nascosti nel porta-cialde di una macchina del caffè e dentro una confezione di tonno in scatola. Su disposizione del Pm di turno il 27enne è stato portato Uta in attesa dell’udienza di convalida.

