E' stato trasferito nel carcere di Uta l'uomo di 45 anni di Decimoputzu arrestato sabato notte dopo un inseguimento con polizia e carabinieri dalla 554 a Sestu.

L'indagato è comparso questa mattina di fronte al giudice per rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, danneggiamento e tentate lesioni. Il magistrato ha confermato l’arresto disponendo per l’indagato la detenzione nel carcere di Uta. La nuova udienza con la sentenza è fissata per il 29 aprile prossimo.

I fatti sono noti: una Volante della Questura durante un servizio programmato dal dirigente Massimo Imbimbo, ha intercettato un fuoristrada sulla 554 che avrebbe improvvisamente imboccato la provinciale per Sestu.

Intanto era scattato l’allarme con la mobilitazione di una pattuglia di carabinieri della Stazione di Sestu che coordinata dal luogotenente Riccardo Pirali ha istituito il senso unico sulla rotonda all’ingresso del paese per rallentare la corsa del fuoristrada, inseguito dalla polizia. Il fuoristrada è invece finito sull’Alfetta con uno dei carabinieri che per evitare il peggio si è buttato sulla cunetta. Poi, ancora inseguimento con il pick-up che si è schiantato su un muro della via Iglesias a Sestu. Subito dopo il 45enne è stato arrestato dalla polizia. Il fuoristrada è risultato rubato alcuni giorni fa a Villasor.

